قائد الجيش اللبناني يدعو العسكريين للإخلاص لوطنهم مهما اشتدت الصعاب

2021/11/19 | 12:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون العسكريين للبقاء على إخلاصهم لوطنهم مهما اشتدت الصعاب.

جاءت تصريحات العماد عون، في أمر اليوم الذي وجهه إلى العسكريين بمناسبة عيد استقلال لبنان الـ78 .

وقال عون متوجهاً إلى العسكريين “إن صيغة العيش المشترك تصونها العقول الواعية والعيون الساهرة، كما أنّ ديمومة الاستقلال تحميها دماء الشهداء والجرحى وإرادتكم الصلبة.



كونوا كما عهدتكم مهما اشتدت الصعاب رجالاً أشداء أوفياء لقسمكم مخلصين لوطنكم”.

وأضاف “في ظل تزاحم الأزمات والتحديات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، تمرّ ذكرى الاستقلال محمّلة بالآلام والآمال.



آلام الأوضاع التي نمرّ بها وآمال بالخروج من الأزمة وتجاوزها ليعود لبنان إلى وضعه الطبيعي”.

وتابع قائد الجيش “إن ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية هي النتيجة الحتمية لأدائكم وتضحياتكم وجهودكم في وأد الفتن والحفاظ على السلم الأهلي، لأنكم على مسافة واحدة من كلّ الفرقاء، وتشكلون النقطة الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيين”.

يذكر أن لبنان يحتفل بذكرى استقلاله في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، حيث انتزع لبنان من فرنسا في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1943 الاستقلال التام.

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