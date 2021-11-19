رئيس اتحاد الغرف التجارية : انخفاض مستوى المياه تسبب في حالة افقار كبيرة

2021/11/19 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كد رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري، أن انخفاض مستوى المياه تسبب في حالة افقار كبيرة.ودعا في كلمة في منتدى الاعمال التركي العراقي الاستثمار والمقاولات في اسطنبول تركيا الى معالجة مشكلة المياه التي تتعرض لها المدن العراقية".وقال ان"انخفاض مستوى المياه تسبب في حالة افقار كبيرة نتيجة الدمار الذي اصاب الزراعة وقطاعات اقتصادية اخرى،مبينا ان"المرحلة المقبلة تتطلب اليات اخرى للتعاون الاقتصادي والتجاري ".كما دعا "الى تشكيل تكتلات اقتصادية تشارك فيها تركيا والعراق وايران نتيجة ماتمتلكه بلداننا من امكانات وثروات تتطلب التعاون والظهور كتله اقتصادية"./انتهى8

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