أمين بغداد: مراحل متقدمة من اعمال تأهيل

2021/11/19 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن أمين بغداد علاء معن، ان اعمال تأهيل "زقاق المتنبي" وصلت الى مراحل متقدمة.وقال معن في بيان ، "مراحل متقدمة من اعمال تأهيل "زقاق المتنبي" باشراف امانة بغداد وتمويل مبادرة تمكين في البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية، ملتقى الكتاب في ثوب بهي قريبا..بغداد تنهض من جديد"./انتهى8

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