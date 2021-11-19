2021/11/19 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن مشاريع عملاقة في حقل القرنة 2 والرقعة الاستكشافية العاشرة، فيما أشارت إلى أن هناك مشروعاً جديداً لشركة لوك أويل يعتبر الأهم بإمدادات الطاقة.
وأعلنت شركة لوك […]
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وأعلنت شركة لوك […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن “مشاريع عملاقة” في حقل القرنة 2 النفطي المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن “مشاريع عملاقة” في حقل القرنة 2 النفطي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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