2021/11/19 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن مشاريع عملاقة في حقل القرنة 2 والرقعة الاستكشافية العاشرة، فيما أشارت إلى أن هناك مشروعاً جديداً لشركة لوك أويل يعتبر الأهم بإمدادات الطاقة.وأعلنت شركة لوك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن “مشاريع عملاقة” في حقل القرنة 2 النفطي المركز الخبري الوطني.

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