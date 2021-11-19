بولندا تسجل عدة عمليات عبور جماعية للحدود ليلاً

2021/11/19 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، إنه تم تسجيل عدة محاولات لعبور جماعي غير قانوني للحدود مع بيلاروس خلال الليلة الماضية.

وذكر الوزير في حديث تلفزيوني، أن الليلة الماضية لم تكن مختلفة عن سابقاتها.

وأضاف الوزير: "كانت هناك عدة محاولات من هذا القبيل"، منوها بأن "هذه المحاولات جرت من جانب مجموعات تتكون من عدة عشرات من الأشخاص".

ووفقا له، تقوم خدمات بيلاروسية "بقيادة وتوجيه المهاجرين، وتنفذ عمليات استطلاع، وتختار الأماكن الأكثر ملاءمة للاقتحام، وتزود المهاجرين من الشرق الأوسط بمختلف الوسائل التي يستخدمونها عند عبور الحدود".

من جانبها، قالت هيئة حرس الحدود البولندية، في تغريدة على تويتر: "حاولت مجموعتان كبيرتان عبور الحدود بالقوة - إحداهما تضم 500 والأخرى - 50 أجنبياً.



وأبدى المهاجرون شراسة وعدوانية خلال ذلك".

ووفقا لها، فقط في 18 تشرين الثاني شهدت الحدود البولندية 255 محاولة عبور من بيلاروس.

المصدر: روسيا اليوم

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