الأمير تشارلز من مصر: من يشرب مياه النيل يعود إليه مرة أخرى

2021/11/19 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، إن "من يشرب مياه النيل يعود إليه مرة أخرى"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها لمصر برفقة زوجته دوقة كورنوول، كاميلا.

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