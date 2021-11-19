الهجرة تحدد المخاطر من بقاء مخيم الهول

2021/11/19 | 13:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دور وزارة الهجرة والمهجرين يقتصر على إيواء وإغاثة العوائل المتضررة.ص

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