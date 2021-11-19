2021/11/19 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، إجراءاتها الأمنية بشأن نازحي مخيم الهول ،فيما أكدت وجود تخصيصات مالية للنازحين.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم في حديث صحافي، إنه”في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة توضح إجراءات توزيع منحة النازحين المركز الخبري الوطني.

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