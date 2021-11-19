العراق يعلن إجراءات جديدة بشأن دخول المستثمرين الأتراك

2021/11/19 | 13:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، عن إجراءات جديدة مع تركيا لدخول المستثمرين الأتراك.وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن وزير التجارة أكد خلال كلمته في مؤتمر الأعمال "التركي – العراقي" …

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