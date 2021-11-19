الفلسفة من أجل التغيير الثوري والنهوض التقدمي الديمقراطي في مشرق ومغرب الوطن العربي - غازي الصوراني

2021/11/19 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني الفلسفة من أجل التغيير الثوري والنهوض التقدمي الديمقراطيفي مشرق ومغرب الوطن العربي(دراسة مقدمة الى الرفاق في الجامعة الوطنية للتعليم-المغرب-بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة-18/11/2021) من فلسطين المحتلة أتوجه بالتحية الى الرفاق والأصدقاء الأعزاء في المغرب عموما وفي الجامعة الوطنية للتعليم خصوصا وللرفاق المشاركين في الندوة وكل من يتابعنا او يستمع لنا في مشرق ومغرب الوطن العربي تحية الن ......





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