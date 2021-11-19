الخارجية العراقية تعلن تطورات في أزمة المهاجرين على حدود بولندا

2021/11/19 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية الجمعة، تسجل عودة 75 مهاجراً من العالقين في الحدود البيلاروسية، فيما أكدت استمرارها بتسجيل المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2021)، إن"الوزارة مستمرة بتسجيل أسماء المهاجرين العراقيين من الراغبين بالعودة الطوعية"، مشيراً الى أن "عدد المهاجرين المسجلين حتى الآن بلغ 75 مهاجراً".

وأضاف أن "الوزارة مستمرة بالتنسيق لاستمرار رحلات الإجلاء التي لن تتوقف من دون توفير الاستجابة المطلوبة".

وكان قد توجه المهاجرون العراقيون العالقون في بيلاروسيا، أمس الخميس، إلى طائرة الخطوط الجوية العراقية في أول رحلة إجلاء عراقية.

وتجمع عشرات المهاجرين في مطار مينسك، صباح أمس الخميس، استعدادا لعودتهم إلى البلاد على متن الخطوط الجوية العراقية.





وذكرت الخطوط الجوية العراقية في بيان، أن "المواطنين العراقيين العالقين داخل بيلاروسيا وصلوا الى محطة الخطوط الجوية العراقية داخل مطار مينسك لقطع تذاكر السفر على متن الناقل الوطني".

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