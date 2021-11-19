تحرك بمجلس الشيوخ الأميركي لعرقلة صفقة

2021/11/19 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، أن مجموعة من الأعضاء تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب مشاركة المملكة في حرب اليمن.

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