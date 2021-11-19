الرافدين يصدر توضيحا بشأن سندات البناء

2021/11/19 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مصرف الرافيدين، الجمعة، توضيحا بشان بيع سندات البناء للمواطنين وفروع بيعها.

وذكر المصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (19 تشرين الثاني 2021)، ان "المصرف مستمر في بيع سندات بناء للمواطنين الراغبين في الشراء".

واضاف البيان، ان "البيع يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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