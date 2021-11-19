العتائق ونشأة الحياة - منير المجيد

2021/11/19 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد تعود نشأة الحياة الأولى على الأرض إلى ٣-;-,٧-;- مليار سنة.



لا يعرف العلماء، حتّى هذه اللحظة، سبب وكيفية نشأتها، لكنهم يعرفون أنها كانت مجهرية وتتكون من خلية واحدة تعيش تحت سطح الماء.استغرق الأمر نحو مليار سنة لتزدهر الحياة تحت المائية هذه وتتطوّر في إتجاهين متغايرين، الأول صار بكتيريا، بينما الثاني صار ما يُدعى بالعتائق (archaea).لديّ فكرة عن البكتيريا، أمّا العتائق! فهذه مُبهمة في ع ......





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