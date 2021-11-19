نعم قادرات - عدنان الصباح

2021/11/19 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدنان_الصباح في قرية فلسطينية نائية تقع في اقصى شمال الضفة الغربية وفي القلب من فلسطين اسمها برقين تمكنت مجموعة من النساء من ان تتحدى الجميع وتعلن عن تشكيل قائمة نسائية بالكامل لخوض الانتخابات البلدية هذا العام وقد اطلقن على قائمتهن اسم " قادرات " وأيا كان الراي في الهدف من تشكيل القائمة لدى من استشاطوا غضبا من هذا التحدي لمجتمع يصر ان يدفن راسه بالرمال لصالح عدم الاقرار بانتهاء عصر المجتمعات الذكورية ومنذ زمن ......





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