نسب انجاز جيدة لمشروع ملعب الموصل الاولمبي

2021/11/19 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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واصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال متابعته اليومية الدقيقة للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ومنها مشروع ملعب الموصل الاولمبي سعة 30 الف متفرج الذي تنفذه لحساب وزارة الشباب والرياضة شركة اوزنلار التركية وشركة القصص ، ويسير العمل في المشروع بوتائر متصاعدة ، موجها بتذليل جميع المعوقات التي تواجه سير العمل وتنفيذ عدد من الملاحظات المهمة والاضافات الضرورية التي ستجعل من الملعب تحفة معمارية مهمة جدا لبلدنا .وبين المهندس هاشم شهاب احمد المشرف الفني على المشروع ان العمل يسير بصورة جيدة برغم وجود بعض التحديات التي يفرضها بعد الموقع ، مؤكدا ان اعمال الفحص الخاص بالمختبرات اجريت على عشر اصناف معتمدة في البناء والهيكل الخرساني وقد نجحت في الاختبار بصورة تامة وفيما يخص اخر الاعمال المنجزة بين احمد ، ان التقرير الاخير يشير الى اكمال اعمال القالب الخشبي للمدرج الثاني في المقاطع -Z7-Z4 للملعب الرئيسيو اعمال التسليح للمدرج الثاني في المقاطع -Z7-Z4 للملعب الرئيسي مع تثبيت المناسيب واعمال الصب للمدرج الثاني في ذات المقاطع واستمرار اعمال القالب الخشبي للمدرجات في المقطعين Z1-Z3 للملعب الرئيسيو في المقاطع Z4-Z7-Z2-Z6للملعب الرئيسي وتفصيل وربط حديد التسليح للمدرجات في المقاطع Z4-Z7-Z2-Z6 للملعب الرئيسي,ونصب القالب الحديدي لاعمدة الملعب الرئيسي للطابق الاول مع تثبيت المناسيب واعمال الصب لجميع اعمدة المقطع Z2 واكمال اعمال التسليح والقالب الخشبي للجدران W1 مع الاعمدة المتداخلة للطابق الاول للمقطع Z2 للملعب الرئيسي فضلا عن التسليح لجداران المصاعد في الطابق الاول للملعب الرئيسي واكمال اعمال القالب الخشبي واعمال التسليح واعمال الصب للسقف والجدران والراكرات والكثير من اعمال الصب المتعلقة بالمدرجات والاعمدة الساندة للطابق الاول التي سيتضح معها قريبا الشكل الرئيس للملعب وتصميمه .يشار إلى أن مشروع ملعب نينوى الاولمبي يعد من أهم وأبرز المشاريع الرياضية الشبابية القائمة في منطقة الشلالات، حيث يحتوي المشروع على ملعب سعة 30 الف متفرج، وملعب ثانوي سعة 4000 الاف متفرج، وملعب تدريب سعة 500 متفرج، وفندق 4 نجوم يشمل 75 غرفة، بينما تحتوي ابنية الملعب الرئيسي قاعات استقبال كبار الشخصيات، وقاعات للإعلام والبث التلفزيوني، وصالات للاجتماعات ومدخل خاص لكبار الضيوف.

محمد حمدي

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