الإطار التنسيقي: نحن الكتلة الأكبر.. لا مانع من انضمام التيار الصدري الينا

2021/11/19 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، عن تمكنه من تشكيل الكتلة الأكبر، التي سوف تشكل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال بهاء النوري، القيادي في ائتلاف دولة القانون (احدى ابرز قوى الإطار التنسيقي)، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي تمكن من جمع أكثر من 90 مرشحا فائزا بعد انضمام مستقلين".

وأكد أنه "بهذا يعتبر الكتلة الأكبر ولا يمكن اختيار رئيس للوزراء من خارج ذلك الإطار".

وأضاف النوري أنه "ليس هناك اعتراض على انضمام التيار الصدري للإطار التنسيقي، لاسيما وأن التيار كان عضوا في الإطار قبل إعلان انسحابه من الانتخابات التشريعية".

وبين أنه "عندما عاد التيار لخوض الانتخابات لم يحضر اجتماعات الإطار بالرغم من توجيه دعوات للتيار الصدري بهذا الشأن".

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