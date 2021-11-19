العراق وتركيا يتفقان على إجراءات جديدة لدخول المستثمرين

2021/11/19 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الجمعة، إجراءات جديدة مع تركيا لدخول المستثمرين ورجال القطاع الخاص بين البلدين.

واكد الجبوري، خلال كلمة ألقاها في إسطنبول على هامش المنتدى في دعم الصناعات النظيفة وتابعتها (بغداد اليوم) نسخة منه، على "اهمية العودة للتحالفات والتكتلات الاقليمية والاقتصادية المشتركة كونها تسهم في استقرار المنطقة".

وأضاف ان "هناك مشكلة في استثمار الموارد واهمية العودة للاستثمار الذكي"، مبيناً ان " الحكومة العراقية اعدت خطة للتنسيق وحل كافة الاشكاليات الموجودة".

وتقدم الجبوري "بالشكر للجمهورية التركية"، معرباً عن أمله "في تبني المفاهيم الاجتماعية كونها تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين".

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