القبض على محتالين اثنين في بغداد

2021/11/19 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت مكافحة إجرام بغداد،اليوم الجمعة، القبض على محتالين اثنين يوهمان المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ مالية بأوامر إدارية مزورة.وقالت وزارة الداخلية في بيان أن"مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / ضمن مكتب مكافحة إجرام التاجي تمكنت من متابعة اثنين من المتهمين المطلوبين عن جريمة النصب والاحتيال والقبض عليهما بعد توفر معلومات بشأنهما حول قيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وايهامهم بالتعيين على ملاك وزارة الكهرباء وتسليمهم كتب تعيين وأوامر إدارية مزورة مقابل مبلغ من المال قدره (٤ ملايين دينار)".وأضاف أنه"تم عرض الموضوع أمام قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات، مبيناً أنه"تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل./انتهى

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