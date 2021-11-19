أمين بغداد يعلن إضافة فقرات جديدة لتطوير شارع المتنبي

2021/11/19 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع- وسام الملاأعلن أمين بغداد علاء معن، اليوم الجمعة، عن إضافة فقرات جديدة لتطوير شارع المتنبي، فيما حدّد موعد إنجازه.وقال معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مشروع تطوير شارع المتنبي ابتدأ بمجموعة من الفقرات وتمت إضافة فقرات أخرى لاظهاره بالشكل الصحيح"، مشيراً الى أن "الأمانة تهتم بالسيطرة النوعية على المشاريع التي تنجزها للحصول على مواصفات جيدة".وأضاف أن "المشروع على أبواب أن يكون بحلته الجديدة"، مؤكداً أن "ملامح الشارع النهائية سوف تظهر خلال شهر تقريباً".ولفت معن الى أن "المشروع سيكون بحلة بهية تفتخر بها بغداد ،وهذا سيكون حافزاً لتطوير وسط العاصمة".وأعلن أمين بغداد علاء معن، من شارع المتنبي، في (14/ 6/ 2021)، إطلاق الخطوات التنفيذية لمشروع نهضة بغداد الذي يتضمن إعادة تأهيل شارع المتنبي، مؤكداً أن عملية إعادة تأهيل الشارع ستحافظ على تراثيته.فيما أكدت رابطة المصارف الخاصة، في وقت سابق، أن مبادرة تأهيل شارع المتنبي في العاصمة بغداد، ومناطق وشوارع تأريخية أخرى تأتي بدعم من البنك المركزي العراقي مشيرة إلى تخصيص ملياري دينار كمرحلة أولى لتأهيل الشارع.

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