العراق يعلن إنجاز خطة الربط الكهربائي مع تركيا

2021/11/19 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم

الجمعة، إنجاز خطة الربط الكهربائي مع

تركيا بشكل كامل، عبر إقليم كردستان،

مؤكدة أنّ توريد الطاقة سيكون حسب حاجة

البلاد.

يجري ذلك في وقت تسعى الوزارة العراقية

لحل م

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