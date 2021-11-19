شاهد لحظة عبور الملايين من سرطان البحر جسرًا في جزيرة أسترالية

2021/11/19 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل عام، تهاجر ملايين السرطانات الحمراء في جزيرة الكريسماس الأسترالية إلى المحيط خلال موسم التزاوج.وتزحف فوق جسر خاص بها تم بناؤه لمساعدتها على عبور الطريق بأمان.

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