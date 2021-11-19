2021/11/19 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن أمين بغداد علاء معن، اليوم الجمعة، عن إضافة فقرات جديدة لتطوير شارع المتنبي، فيما حدّد موعد إنجازه.وقال معن في تصريح صحافي إن”مشروع تطوير شارع المتنبي ابتدأ بمجموعة من الفقرات وتمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن فقرات جديدة لتطوير شارع المتنبي المركز الخبري الوطني.

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