2021/11/19 | 14:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيان الصدر..الكتل السياسية الخاسرة والفائزة تمارس لعبة شدّ الحبل وإرخاؤه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NiPsNN4pC7I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيان الصدر..الكتل السياسية الخاسرة والفائزة تمارس لعبة شدّ الحبل وإرخاؤه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بيان الصدر..الكتل السياسية الخاسرة والفائزة تمارس لعبة شدّ الحبل وإرخاؤه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).