بعد ارتفاع الإصابات.. دولة أوروبية تقرر

2021/11/19 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المستشار النمسوي، ألكسندر شالنبرغ، الجمعة، أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كورونا، وفقا لفرانس برس.

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