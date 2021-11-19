إجرام كركوك تكشف ملابسات جريمة نفذت بطريقة بشعة وتطيح بالجناة

2021/11/19 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الإجرام تلقي القبض على عصابة متهمة بقتل رجل وزوجته في كركوك

بعد ورود معلومات تفيد بمقتل رجل مع زوجته بطريقة بشعة من قبل عصابة إجرامية ومتهمين من أرباب السوابق في كركوك، تم تشكيل فريق عمل وبعد جهد كثيف من العمل المتواصل والمتابعة والتحقيق، تم القبض على أحد المشتركين في تنفيذ الجريمة وكشف ملابسات الحادث الغامض، وضبط العجلة المستخدمة واعترف ابتدائياً وقضائياً بالاشتراك مع أقرباء المجنى عليه في تنفيذ الجريمة، وكانت بدوافع مادية ( سرقة ) أموال، ومصوغات ذهبية، ومنفذ الجريمة من أقرباء المجنى عليهم ومن أرباب السوابق.

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