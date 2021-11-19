واشنطن توجه اتهامات جنائية لهاكرز إيرانيين: حاولوا التأثير على الإنتخابات الرئاسية الأميركية!

2021/11/19 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

وجهت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتهامات جنائية لهاكرز إيرانيين حاولوا التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وذكر تقرير نشره مركز الإعلام الرقمي، اطلعت عليه (بغداد اليوم) ان "الولايات المتحدة الأمريكية وجهت اتهامات جنائية لهاكرز إيرانيين بسبب " ما قالت السلطات " إنها محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020".

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