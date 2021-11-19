خطيب جمعة في النجف : اذا حسمت نتائج الانتخابات، فيجب القبول بحكومة الاغلبية السياسية

2021/11/19 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/دعا امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي الى القبول بنتائج الانتخابات بعد مصادقة المفوضية والمحكمة والقبول حينها بحكومة الاغلبية السياسية.ورحب القبانجي خلال خطبة الجمعة السياسية بمبادرات طرح حل وطني للازمة قبل الانسداد السياسي الذي حذرت منه المرجعية الدينية، مثمنا الاجتماعات والحراك المتواصل باتجاه حل وطني للتغلب على الانسداد السياسي.واعتبر القبانجي، ان كل المبادرات مقبولة شريطة عدم تفكك البيت الشيعي، مشيرا الى ان تفكك البيت الشيعي يعني نهاية العراق الجديد وعودة الديكاتورية والتسلط.ودعا الى القبول بالنتائج اذا حسمت المفوضية وصادقت المحكمة على النتائج والقبول حينها بحكومة الاغلبية السياسية.من جانب آخر وحول قضية المهاجرين الى بيلاروسيا اشار القبانجي ، الى ما يعانوه من مستقبل مجهول وتفاوت طبقي داعيا حكومة اقليم كردستان للترفيه عن شعبها وتوفير فرص العيش الكريم.وفي محور محلي منفصل دعا القبانجي الادارة المدنية في النجف الاشرف للتدخل لحل مشكلة النفايات في المحافظة محملا محافظ النجف الاشرف والبلدية مسؤولية تراكم النفايات في المحافظة./انتهى.

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