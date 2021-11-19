العراق يفوز مجدداً بعضوية المجلس الحكومي الدولي لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية

2021/11/19 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حصل العراق مجدداً على ثقة المجتمع الدولي اعترافاً بمكانته ودوره الحضاري الريادي.جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر اليونسكو العامّ في دورته الواحدة والأربعين المنعقد في باريس، حيث فاز العراق بعد انتخابه مجدداً بعضوية المجلس الحكومي الدولي لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية، أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع (ICPRCP) للفترة من (2021-2025).وبذلك يكون العراق قد ذلّل الطريق من أجل إعادة الممتلكات الثقافية، أو ردها نتيجة ما حاق بها من نهب أو اتجار غير مشروع، وسيكون السبّاق في إبرام الاتفاقات مع البلدان المعنية.يذكر أنَّ العراق يشارك في مؤتمر اليونسكو بوفدٍ رفيع المستوى برئاسة وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، .وضم الوفد الدكتور ليث مجيد حسين رئيس هيأة الآثار والتراث ، وفلاح حسن شاكر المدير العام لدائرة العلاقات الثقافية العامة، والدكتور ياسين العيثاوي وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكاظم الركابي القائم بالأعمال بممثلية اليونسكو./انتهى 8

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