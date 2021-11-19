2021/11/19 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير التجارة علاء الجبوري ،الجمعة،عن اجراءات جديدة مع تركيا لدخول المستثمرين الاتراك الى العراق.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ،أن”وزير التجارة اكد في كلمته في مؤتمر الاعمال التركي – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يعلن عن إجراءات جديدة تخص المستثمرين الاتراك المركز الخبري الوطني.

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