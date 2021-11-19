أسعار الوقود في سيدني تسجل رقماً قياسياً

2021/11/19 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت قناة 9news Sydney الأسترالية، بأن أسعار الوقود في سيدني، وصلت إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

وذكرت القناة أن "سعر ليتر البنزين الخالي من الرصاص وصل إلى 2.169 دولار أمريكي، بينما كانت الأسعار أقل في غرب المدينة وجنوبها الغربي، مشيرة إلى أن سعر صفيحة البنزين في مدينة موسمان وصلت إلى 120 دولارا، بينما في مدينة ياغونا سعرها 80 دولارا أي بقارق 40 دولارا للصفيحة".

ومن المتوقع أن تقفز أسعار البنزين 15 سنتا يوم الأحد.

المصدر: روسيا اليوم

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