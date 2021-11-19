حكومة واسط المحلية رفضت ان تقوم العتبة الحسينية بانشاء جسر البدرية بسبب احالته الى شركة محلية لانجازه

2021/11/19 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، الجمعة، ان الحكومة المحلية

في محافظة واسط قد بينت لها ان "جسر

البدرية" الذي اثير حوله الجدل قد احيل

الى احدى الشركات المحلية لتنفيذه،

فيما اعربت الحكومة ا

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