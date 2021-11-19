2021/11/19 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت شركة تسلا بعض السائقين إمكانية الوصول إلى برنامجها التجريبي للقيادة الذاتية بشكل كامل في سياراتها.لذا ذهبت مراسل CNN إلى أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في بروكلين ليختبر كيفية عمل النظام، وهذه كانت النتيجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ما حدث عندما حاول مراسل CNN اختبار القيادة الذاتية في سيارة تسلا في شارع مزدحم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ما حدث عندما حاول مراسل CNN اختبار القيادة الذاتية في سيارة تسلا في شارع مزدحم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).