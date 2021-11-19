2021/11/19 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، رفض عرضا من أحد الأندية العربية لتدريب فريقها الكروي.وأكد تقرير نشره موقع توتو ميركاتو الإيطالي الخميس أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يرفض عرضا عربيا المركز الخبري الوطني.

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