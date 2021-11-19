أمين بغداد: الملامح الجديدة لشارع المتنبي ستظهر في غضون شهر

2021/11/19 | 14:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن أمين بغداد علاء معن، الجمعة، عن إضافة فقرات جديدة لتطوير شارع المتنبي، فيما حدّد موعد إنجازه.

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وقال معن في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (19 تشرين الثاني 2021)، إنّ "مشروع تطوير شارع المتنبي ابتدأ بمجموعة من الفقرات وتمت إضافة فقرات أخرى لإظهاره بالشكل الصحيح"، مشيراً إلى أن "الأمانة تهتم بالسيطرة النوعية على المشاريع التي تنجزها للحصول على مواصفات جيدة".

وأضاف أن "المشروع على أبواب أن يكون بحلته الجديدة"، مؤكداً أن "ملامح الشارع النهائية سوف تظهر خلال شهر تقريباً".

ولفت معن إلى أن "المشروع سيظهر الشارع بحلة بهية تفتخر بها بغداد، وهذا سيكون حافزاً لتطوير وسط العاصمة".

وأعلن أمين بغداد علاء معن، من شارع المتنبي، في (14/ 6/ 2021)، إطلاق الخطوات التنفيذية لمشروع نهضة بغداد الذي يتضمن إعادة تأهيل شارع المتنبي، مؤكداً أن عملية إعادة تأهيل الشارع ستحافظ على تراثيته.

فيما أكدت رابطة المصارف الخاصة، في وقت سابق، أن مبادرة تأهيل شارع المتنبي في العاصمة بغداد، ومناطق وشوارع تأريخية أخرى تأتي بدعم من البنك المركزي العراقي مشيرة إلى تخصيص ملياري دينار كمرحلة أولى لتأهيل الشارع.

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