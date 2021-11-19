وانكشف القناع عن الحركات المسلحة - تاج السر عثمان

2021/11/19 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 اتضح تورط بعض الحركات المسلحة ( حركات : جبريل ، مناوي ، عقار ، الطاهر حجر ، هجو.



الخ) في الانقلاب الدموي الذي وقع في 25 أكتوبر بقيادة البرهان وحميدتي وفلول الكيزان ، ووضح للقاصي والداني خيانة هذه الحركات للشعب السوداني ولقضية دارفور ومنطقتي جبال النوبا والنيل الأزرق التي طالما ادعو بأنهم المدافعون عنها.



فبعد ثورة ديسمبر انشق قادة هذه الحركات من "قوي الحرية والتغيير" ودخلوا في منبر ......





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