صراعات اوزان انتخابية ومقايضات جاهلية - علي عرمش شوكت

2021/11/19 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تمخضت الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة في العاشر من تشرين الثاني التي يمكن تسميتها بـ " البنوراما المعتمة " حيث غدت الاضواء الكاشفة عاجزة عن معرفة ما يعتمل تحت الارض من " فتلكات " ودسائس.



مما دفع التفسيرات للنتائج الى مسارب متضاربة ولكن الحقيقة تجلت ناصعة ولم يغطيها غبار " ثورة بركان" الذين خسروا في السباق الانتخابي يتوهم البعض بان الخاسرين يبحثون عن اصوات ناخبيهم التي زورت او غيّبت لا ......





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