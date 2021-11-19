2021/11/19 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلال هذه المدة..



خبراء مناخ يتوقعون اختفاء محافظة عراقية من الخارطة

العراق..



مطلوب يقتل ضابطا ومنتسبين اثنين ويحتجز أسرة رهينة

مقتدى الصدر يضع شروطا أمام اتباعه بشأن التعيينات

المالية تصدر بيانا بشأن سعر الدولار

امرأة تدفن زوجها حيا..



والقوات الأمنية تكشف تفاصيل الجريمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرداحي يقدم عرضا مشروطا لترك المنصب فورا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرداحي يقدم عرضا مشروطا لترك المنصب فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).