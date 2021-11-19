2021/11/19 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، قتل 9 مسلحين ينتمون لتنظيم “بي كا كا/ ي ب ك” شمالي سوريا والعراق.وذكرت الوزارة في بيان أن الجيش التركي قتل 3 إرهابيين في منطقة عملية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن قتل ٣ مسلحين ينتمون لـ”بي كا كا” شمالي العراق المركز الخبري الوطني.

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