بيان للعمليات المشتركة حول تظاهرات اليوم

2021/11/19 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني ....................بحرص كبير على وحدة العراق وسلامة أبنائه وشعور عال بالمسؤولية الوطنية والتزام قاطع بأوامر القائد العام للقوات المسلحة مع الاقتدار والمهنية تستمر القوات الأمنية والعسكرية كافة بتأمين سلامة الأخوة المتظاهرين منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات لغاية هذا اليوم والعمل على تفويت الفرصة على بعض العابثين من أحداث الفوضى ومحاولات جر التظاهرات خارج نطاق السلمية. وإزاء ذلك تدعوا قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين السلميين الى إبداء نفس الشعور والحرص الوطني بالحفاظ على السلمية وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بالحماية ما يسهم في حفظ النظام والأمن في البلاد. ودعوة قيادة العمليات المشتركة موصولة لوسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي والمدونين إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية وعدم التأجيج والتصعيد غير الحقيقي وغير المبرر لان ذلك ليس في مصلحة أحد والعمل على اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية لنعبر ببلدنا إلى بر الأمان ونتجاوز في إطار القانون والدستور جميع الإشكاليات. حفظ الله العراق وشعبه وقواته الأمنية والعسكرية. .................قيادة العمليات المشتركة ١٩ / تشرين الثاني / ٢٠٢١

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