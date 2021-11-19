جنايات البصرة تحكم بحبس الشيخ

2021/11/19 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر على الشيخ محمد محسن دنبوس بتهمة الإساءة لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي السابق واتهامه بالتواطؤ دون تقديم أدلة.

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