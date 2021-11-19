2021/11/19 | 15:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اظهرت بيانات التداول، اليوم الجمعة، تسارعا في انخفاض أسعار النفط العالمية، بنحو 3 في المئة، حيث بلغ سعر البرميل ماركة برنت أقل من 79 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 4 تشرين الأول.وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط، ماركة “برنت” لشهر كانون الثاني بنسبة 2.95 في المئة، ليبلغ 78.84 دولار للبرميل.بينما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط ماركة “غرب تكساس” الوسيط، بنسبة 2.79 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 76.22 دولار.هذا وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً منذ تشرين الاول 2021، ليتجاوز سعر برميل خام برنت في الـ5 من الشهر الماضي الـ83 دولاراً، للمرة الأولى منذ 10 تشرين الاول 2018.كما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تنخفض إلى 79 دولاراً للبرميل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تنخفض إلى 79 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تنخفض إلى 79 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).