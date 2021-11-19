حارسة مرمى منتخب إيران لكرة القدم: سأقاضي اتحاد الكرة الأردني لاتهامي باني رجل

2021/11/19 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت حارسة مرمى منتخب إيران لكرة

القدم للسيدات زهرة كوداي بمقاضاة

الاتحاد الأردني لكرة القدم بعد أن

اتهمها بأنها رجل.

وبحسب صحيفة "حرييت" (Hurriyet) التركية أكدت

"كوداي" بشكل قاطع "أنا امرأة..



هذا ت

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