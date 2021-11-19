وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.. هذه تكلفة القضاء على المجاعات في الدول المتضررة

2021/11/19 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر برنامج الأغذية العالمي (WFP) من أن عشرات الملايين من الأشخاص في 43 دولة على شفا المجاعة، مع استمرار والأرقام في الارتفاع.وقد حثت المنظمة المليارديرات على تكثيف جهود مكافحة الجوع ودعمها، وقالت إن 6.6 مليار دولار ستساعد في تجنب الكارثة.

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