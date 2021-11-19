فتى يبتكر طريقة مذهلة لانقاذ عائلة وكلبهم من الموت.. شاهد كيف

2021/11/19 | 15:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعامل فتى في الكشافة يبلغ من العمر 12 عامًا في هاواي مع شعار المنظمة "كن مستعدًا" على محمل الجد واستخدم معرفته للمساعدة في إنقاذ زوجين وكلبهما المصاب.

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