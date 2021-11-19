بعد اتهامها مسؤولا بالتحرش.. مطالبة أممية بأدلة على سلامة لاعبة صينية شهيرة

2021/11/19 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الأمم المتحدة الصين، الجمعة، بتقديم أدلة تثبت سلامة نجمة كرة المضرب بنغ شواي، التي فقد أثرها، بعدما اتهمت مسؤولا رفيع المستوى في الحزب الشيوعي بالاعتداء عليها جنسيا.

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