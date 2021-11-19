2021/11/19 | 15:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اظهرت بيانات التداول، اليوم الجمعة، تسارعا في انخفاض أسعار النفط العالمية، بنحو 3 في المئة، حيث بلغ سعر البرميل ماركة برنت أقل من 79 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 4 تشرين الأول.وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط، ماركة “برنت” لشهر كانون الثاني بنسبة 2.95 في المئة، ليبلغ 78.84 دولار للبرميل.بينما انخفض سعر العقود […]

ظهرت المقالة عالميا..



أسعار النفط تنخفض إلى 79 دولاراً للبرميل أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالميا.. أسعار النفط تنخفض إلى 79 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالميا.. أسعار النفط تنخفض إلى 79 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).