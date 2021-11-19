بيان أمني 'هام' بشأن احتجاجات الاطار التنسيقي

2021/11/19 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، بيانا بشأن احتجاجات الاطار التنسيقي، داعية الى الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (19 تشرين الثاني 2021)، انه "بحرص كبير على وحدة العراق وسلامة أبنائه وشعور عال بالمسؤولية الوطنية والتزام قاطع بأوامر القائد العام للقوات المسلحة مع الاقتدار والمهنية تستمر القوات الأمنية والعسكرية كافة بتأمين سلامة الأخوة المتظاهرين منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات لغاية هذا اليوم والعمل على تفويت الفرصة على بعض العابثين من أحداث الفوضى ومحاولات جر التظاهرات خارج نطاق السلمية".

وأضاف البيان، أنه "وإزاء ذلك تدعو قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين السلميين الى إبداء نفس الشعور والحرص الوطني بالحفاظ على السلمية وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بالحماية ما يسهم في حفظ النظام والأمن في البلاد".

وتابع البيان، أن "دعوة قيادة العمليات المشتركة موصولة لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية وعدم التأجيج والتصعيد غير الحقيقي وغير المبرر لأن ذلك ليس في مصلحة أحد والعمل على اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية لنعبر ببلدنا إلى بر الأمان ونتجاوز في إطار القانون والدستور جميع الإشكاليات".

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