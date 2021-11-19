حلف الأطلسي يتهم روسيا بزيادة عساكرها على الحدود الأوكرانية والبلطيق

2021/11/19 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الأمين العام لحلف الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن روسيا تزيد من وجودها العسكري على الحدود مع أوكرانيا وتزيد من نشاطها في المجال الجوي لدول البلطيق.

وقال ستولتنبرغ بحسب ما نقله موقع “سبوتنيك” الروسي عن صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “نرى هيكلاً عسكرياً روسياً مهماً يتم تجديده تدريجياً بوحدات قتالية ووحدات محمولة جواً وقدرات متنوعة للغاية.



ولا أتكهن بنوايا روسيا، لكنني أعلم على وجه اليقين أن روسيا لديها القدرة على استخدام القوة العسكرية ضد جيرانها وقد أظهرت ذلك”.

وقال الأمين العام للحلف، الذي شارك في منتدى حلف الأطلسي والصناعة السنوي في روما في اليوم السابق، “إننا نشهد أيضاً زيادة في نشاط روسيا في المجال الجوي لبحر البلطيق”.

وترى وزارة الدفاع الروسية من جهتها أن جميع طلعاتها الجوية تتم وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وقال ستولتنبرغ إن الناتو يجمع ويدرس المعلومات ويقدم لأوكرانيا “الدعم العملي والسياسي” في تدريب وتجهيز وحداتها.



وشدد رئيس الحلف على أن التحالف اتخذ “ردوداً ثقيلة على الأعمال العدوانية لروسيا”، ووضع الكتائب في حالة تأهب قصوى في دول البلطيق وبولندا وزيادة تواجدها في رومانيا والبحر الأسود.



وقال إن عملية “التعزيز الأكثر طموحاً للأمن الجماعي في الجزء الشرقي من الحلف” بدأت مع “الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم”.وقال ستولتنبرغ: “هذه ردود دفاعية وشفافة، لكنها تظهر تصميم الناتو على حماية الحلفاء”.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 بعد استفتاء لم يعترف به المجتمع الدولي.

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