مدربو منتخبات الشباب يتطلعون للظفر بالبطولة وسعداء بالتواجد في البصرة

2021/11/19 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبّر مدربو منتخبات الشباب المشاركة في بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في فندق شيراتون البصرة، عن سعادتهم بإقامة هكذا بطولة في هذه الظروف الصحية الصعبة.

وقالَ مدرب منتخب العراق للشباب، عماد محمد: أشكر الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم واتحاد غرب آسيا والقائمين على البطولة لاهتمامهم بالفئات العمرية.

وأكدَ: أن منتخبنا سيكون منافساً قوياً لإحراز هذه البطولة برغم الظروف التي رافقت إعداده كونه يمر بفترة تجديد.

بينما قالَ مدرب منتخب البحرين، عادل النعيمي: إنه سعيد بتواجده في البصرة مع منتخب بلاده.

وأضافَ: أنه في طور بناء منتخب قوي للمستقبل، لكن هذا لا يعني أننا جئنا للبطولة للمشاركة فقط، بل لتحقيق نتائج جيدة برغم قلة فترة الإعداد.

بينما أشاد مدرب منتخب فلسطين، حسام يونس، بحفاوة الاستقبال من قبل اللجنة المنظمة للبطولة في العراق.

وأشار الى: أن منتخب فلسطين حديث التأسيس لم يمر إلا شهر ونصف على تكوينه وسيكون نواة للمستقبل، وان هذه البطولة ستكون التحدي الأول لهم.



من جانبه، عبّر مدرب المنتخب الكويتي، الإسباني كارلوس مارتينز، عن سروره بتواجده في العراق، وكذلك انبهاره بوجود منشآت رياضية وصفها بالعالمية في البصرة، وأنه جاء لهذه البطولة لتكوين جيل مميز للكرة الكويتية يعيدها إلى سابق عهدها.

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